Tokat'ta 170 köy yolu ulaşıma kapandı



Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) TOKAT'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 170 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezinde vatandaşlar kedi ve köpeklerini de kara çıkararak eğlendi.

Kentte etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı. Kar yağışının ardından il genelinde 170 köy yolu ulaşıma kapandı. Tokat İl Özel İdare ekipleri yolların yeniden açılması için çalışma başlattı. Niksar ilçesinde ise kar yağışı nedeniyle yolda kalan otobüs içerisindeki yolculara AFAD ve Kızılay ekipleri tarafından kumanya dağıtıldı.

Kent merkezinde de kar yağışı olunca renkli görüntüler ortaya çıktı. Cumhuriyet Meydanı'na kedi ve köpekleriyle çıkan vatandaşlar karda eğlenceli anlar yaşadı. Tokat Belediyesi ekipleri kaldırımlarda temizlik çalışması başlattı.DHA-Genel Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL

2022-01-26 13:17:55



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