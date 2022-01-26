Tokat'ta yaban hayvanları unutulmadı

Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına yem bırakıldı.

Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce yaban hayvanlarına yem desteği sağlamak amacıyla kış ayında besi yemi, otyonca ve yemek artıkları olmak üzere 10 bin kilogram yem bırakıldı. Gıjgıj tepesinde Vali Dr. Ozan Balcı’nın katılımı ile ayıca düzenlenen programda 400 kilogram otyonca ve 350 kilogram buğday olmak üzere toplam 750 kilogram yem doğaya bırakıldı. ?Vali Balcı, "Karla mücadelede devlet olarak jandarma, polisimiz, AFAD'ımız, Kızılay'ımız hazır ve nazırlar. Kamu hizmetlerini yürütürken yaban hayatını da unutmadık. Çünkü biz onlarla da beraber yaşıyoruz. Yaban hayvanları da bizim için çok önemli. Bugün de onlar için buğday, arpa ve diğer besinleri doğaya bırakıyoruz. Buradaki amacımız bir bilinç, duyarlılık oluşturmak. Bizim devletimiz, milletimiz merhametli, hayvanları da unutmuyoruz. Tokatlı hemşerilerimizden de yaban hayatını unutmamalarını, hayvanları bu soğuk kış gününde yalnız bırakmamalarını istiyoruz. Yaban hayatındaki hayvanlarımız, bizim dostlarımız, canlarımız. Onları yalnız bırakmıyoruz” dedi.

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