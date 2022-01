Karlı havada sıcak yemek evlerine kadar ulaştırılıyor

Tokat’ın Erbaa ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara sıcak yemek kapılarına kadar ulaştırılıyor.

Erbaa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri kar yağışı sebebiyle evlerinden çıkamayan yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara her gün aşevinde pişirilen yemekleri ulaştırıyor. Ekipler vatandaşların evlerine kadar giderek sıcak yemek götürüyor. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, yoğun kış şartlarında yalnız yaşayan, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara belediye olarak destek olmaya devam ettiklerini ifade ederek, “Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çalışanlarımız, aşevimizde yapılan yemekten her gün kendilerine sıcak yemek götürmekle beraber her türlü ihtiyaçlarını gidermek için de gayret sarf ediyorlar” dedi.

