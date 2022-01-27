Tokat'ta cümbüş ve darbukalı kayak eğlencesi

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Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA) TOKAT'ta kar yağışı sebebiyle kar biriken sokakları piste çeviren mahalle halkı, cümbüş ve darbukalı müzik eşliğinde kızak, leğen ve poşetlerle kayak yaptı.

Tokat'ta kar yağışıyla birlikte kenar mahallelerde kar birikintileri oluştu. Kar sevincini yaşayan Kaşıkçıbağları Mahallesi halkı, gece geç saatlere kadar ellerine geçirdiği kızak, poşet ve leğenlerle eğimli alanlarda kayak yaptı. Çalınan darbuka ve cümbüş eşliğinde eğlenceli anlar yaşayan mahalle halkı, zaman zaman küçük kazalar da geçirdi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-01-27 12:11:10



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