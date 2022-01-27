Yaylada bulunan 8 yavru köpek barınağa götürüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaylada bulunan 8 yavru köpek barınağa götürüldü

İHA

Yaylada bulunan 8 yavru köpek barınağa götürüldü

Tokat’ta yaylada karla kaplı yol üzerinde bulunan 8 yavru köpek, korumaya alınarak barınağa götürüldü.
Niksar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Niksar Kaymakamı İlhami Doğan’ın katılımı ile 1200 rakımlı Çamiçi Yaylası’nda yaban hayvanlarının yanı sıra sokak hayvanlarına da besleme yapıldı. Yaban hayatı için dağlık alana araçla çıkan Kaymakam Doğan, yol kenarındaki köpekleri fark etti. Köpeklere yem bırakılırken, karlı kaplı bölgede yaşam savaşı veren yavru köpeklere müdahale edildi. Kaymakam Doğan’ın talimatı ile yavru köpekler Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince alınarak Niksar Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.
Kaymakam Doğan, yavru köpeklerin yoğun kış şartlarında yaşamasının zor olduğunu belirterek, "Belediyedeki arkadaşlarımızla gerekli irtibatı sağladık. Yavruları köpeklerimizi barınağa götürülecek. Ormandaki hayvanlarımız için ekiplerimiz, orman teşkilatımız, jandarma teşkilatımız, tarım teşkilatımız zaman zaman yiyecekler bırakıyorlar. Çalışmalarımızda gördüğümüz haliyle küçük hayvanlarımızın bu soğukta yaşama kabiliyetleri olmadığından vahşi hayvanlar tarafından parçalanması ihtimaline karşın hayvan barınağına götürüp hem bakımlarını hem tedavilerini yapıp gerekirse sahiplendirme çalışması yürüteceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beyaza bürünen tarihi mekanlardan kartpostallık manzara
YEREL HABERLER Beyaza bürünen tarihi mekanlardan kartpostallık ...
Tokat'ta cümbüş ve darbukalı kayak eğlencesi
YEREL HABERLER Tokat'ta cümbüş ve darbukalı kayak eğlencesi
Başkandan karla mücadele ekibine mangalda balık ikramı
YEREL HABERLER Başkandan karla mücadele ekibine mangalda balık ...
Tokat’ta kayak için akın ettiler, tehlikeli anlar yaşandı
YEREL HABERLER Tokat’ta kayak için akın ettiler, tehlikeli anlar ...
Turhal’da karla mücadele seferberliği
YEREL HABERLER Turhal’da karla mücadele seferberliği
Karlı havada sıcak yemek evlerine kadar ulaştırılıyor
YEREL HABERLER Karlı havada sıcak yemek evlerine kadar ulaştırılıyor
Asırlık çam ağacının dalları kar yağışına dayanamadı
YEREL HABERLER Asırlık çam ağacının dalları kar yağışına dayanamadı
Tokat'ta yaban hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Tokat'ta yaban hayvanları unutulmadı
Tokat'ta 170 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Tokat'ta 170 köy yolu ulaşıma kapandı
Aç kalan kuş sürüleri yola indi, polis ekipleri duyarsız kalmadı
YEREL HABERLER Aç kalan kuş sürüleri yola indi, polis ekipleri ...
Tokat'ta ulaşıma 'kar' engeli
YEREL HABERLER Tokat'ta ulaşıma 'kar' engeli
Tokat'ta ulaşıma 'kar' engeli
YEREL HABERLER Tokat'ta ulaşıma 'kar' engeli
Tokat’ta ulaşıma kar engeli
YEREL HABERLER Tokat’ta ulaşıma kar engeli
Tokat’ta seyir halindeki araç alev topuna döndü
YEREL HABERLER Tokat’ta seyir halindeki araç alev topuna döndü
Yarıyıl tatilinde karın keyfini çıkarttılar
YEREL HABERLER Yarıyıl tatilinde karın keyfini çıkarttılar
Başkan Çelik: "Akaryakıt istasyonları masraflarını karşılayamaz hale geldi"
YEREL HABERLER Başkan Çelik: "Akaryakıt istasyonları masraflarını ...
Tokat’ta iş birliği protokolü ile öğrencilere iş fırsatı
YEREL HABERLER Tokat’ta iş birliği protokolü ile öğrencilere iş ...
Heykeltıraşlara taş çıkarttı, kardan ayı yaptı
YEREL HABERLER Heykeltıraşlara taş çıkarttı, kardan ayı yaptı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.