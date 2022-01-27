Yaylada bulunan 8 yavru köpek barınağa götürüldü

Tokat’ta yaylada karla kaplı yol üzerinde bulunan 8 yavru köpek, korumaya alınarak barınağa götürüldü.

Niksar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Niksar Kaymakamı İlhami Doğan’ın katılımı ile 1200 rakımlı Çamiçi Yaylası’nda yaban hayvanlarının yanı sıra sokak hayvanlarına da besleme yapıldı. Yaban hayatı için dağlık alana araçla çıkan Kaymakam Doğan, yol kenarındaki köpekleri fark etti. Köpeklere yem bırakılırken, karlı kaplı bölgede yaşam savaşı veren yavru köpeklere müdahale edildi. Kaymakam Doğan’ın talimatı ile yavru köpekler Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince alınarak Niksar Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.

Kaymakam Doğan, yavru köpeklerin yoğun kış şartlarında yaşamasının zor olduğunu belirterek, "Belediyedeki arkadaşlarımızla gerekli irtibatı sağladık. Yavruları köpeklerimizi barınağa götürülecek. Ormandaki hayvanlarımız için ekiplerimiz, orman teşkilatımız, jandarma teşkilatımız, tarım teşkilatımız zaman zaman yiyecekler bırakıyorlar. Çalışmalarımızda gördüğümüz haliyle küçük hayvanlarımızın bu soğukta yaşama kabiliyetleri olmadığından vahşi hayvanlar tarafından parçalanması ihtimaline karşın hayvan barınağına götürüp hem bakımlarını hem tedavilerini yapıp gerekirse sahiplendirme çalışması yürüteceğiz” diye konuştu.

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