Erbaa’da yaban hayatı için doğaya yiyecek bırakıldı

Erbaa Belediyesi ekipleri tarafından ilçede etkili olan kar yağışı sonrası sokak hayvanlarına ve yaban hayatına destek olmak için şehrin birçok noktasına yem bırakıldı.

Erbaa Belediyesi ekipleri ilçede etkili olan kar yağışı sonrası sokak hayvanlarına ve yaban hayata destek olmak için çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapsamında ekipler şehrin birçok noktasına sokak hayvanları ve yaban hayatı için yiyecek bıraktı.

Kar yağışından dolayı doğada hayvanların yiyecek bulmasının zor olduğunun altını çizen ve bu maksatla sokak hayvanları ve yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktıklarını belirten Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl; “Ekiplerimiz, etkili olan kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için belediyemiz beslenme alanları ve doğaya, mama ve yem bırakarak, onları bu zorlu dönemde yalnız bırakmadılar” dedi.

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