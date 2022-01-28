Doğaseverlerin snowboard heyecanı

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Tokat’ta Gıj Gıj dağına çıkan doğasever karda snowboard heyecanı yaşadı.

Tokat kent merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Gıj Gııj dağı kar yağışı ile birlikte beyaz örtü ile kaplandı. Adrenalin tutkunu Talip Furkan Gökçe dağ yolunda snowboard yaptı. Heyecan dolu anlar yaşayan doğaseverlerin o anları kameralara yansıdı. Gökçe, dağ yolunda snowboard yaparak farklı bir heyecan ve deneyim yaşadığını kaydetti.

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