Tokat'ta karla mücadele havadan görüntülendi



Fatih YILMAZİbrahim UĞUR/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ta İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle köy yollarının açık tutulması yoğun çaba sarf ediyor. Kent genelindeki 623 köyde yüksek kesimlerde yer yer 1,5 metreye yaklaşan kar kütlelerinin kapattığı yollar, ekiplerin yoğun çalışmalarıyla açılıyor. Zorlu koşullardaki çalışma, dronla havadan görüntülendi.

Kentte 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleri, kırsaldaki yerleşim yerlerinin yollarının açık tutulması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İl Özel İdaresi, 70 iş makinesi ve 126 kişilik personel ile çalışmalarını sürdürüyor. Yüksek kesimlerde yer yer 1,5 metreye yaklaşan kar kütlelerinin kapattığı yollar, ekiplerin çalışmalarıyla açılıyor. Çalışmalarda greyderler ve kepçeler ile zorlu coğrafyada mesai gözetmeksizin karla mücadele ediliyor. Ekiplerin mücadelesi dron ile havadan görüntülendi.

Karla mücadelede görevli saha amiri Rüştem Polat, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak ve korumak için çalışmalarımız sürüyor. İl Özel İdaresi olarak köy yollarımızın açık tutulması için çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor. Bizim için hiçbir zaman mesai saati önemli değil. İl genelinde kırsalda 623 yerleşim yerimiz var. Şu anda ekiplerimizin tamamı sahada ve kar yağdığı sürece kapanan yolları açmaya devam edecekler" dedi.

KALP HASTASI İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU

Öte yandan Erbaa ilçesine bağlı Beykaya köyünde yaşayan ve kronik kalp rahatsızlığı bulunan Mehmet Kılıç (70) fenalaşınca yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekipleri, Kılıç'a ulaşmak için köye hareket etti. Köye 20 kilometre mesafede ekipler, kar nedeniyle mahsur kaldı. Sağlık ekiplerinin yardımına İlçe Özel İdaresi ekipleri, ANDA Arama Kurtarma Gönüllüleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlçe Özel İdare ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolunu açarak sağlıkçıları köye ulaştırdı. Köyde ilk müdahalesi yapılan Kılıç, Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-01-28 14:14:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.