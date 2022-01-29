Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde yapılan kar şenliklerinde karda güreş tuttular ipli kayaklarla kaydılar.

Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde yedincisi düzenlenen kar şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Bin 600 rakımlı Saman Dağı'nın eteklerindeki kayak merkezinde yapılan şenliklere 7’den 70’e kayak sevenler yoğun ilgi gösterdi. Kızakla kayan vatandaşlardan dengesini kaybederek düşenlerin yanı sıra hızını alamayarak bitiş noktasını aşanlar heyecan dolu anlar yaşadı. Yarıl yıl tatilini değerlendiren öğrencilerde doyasıya eğlendi.



Kar üzerinde güreş tuttular

Şenliklerin açılış töreninde halk oyunları ekipleri gösteri yaptı. Halk oyunları ekiplerinin ardından güreşçiler karın üzerinde güreş tuttu. Eksi 5 derecede güreşen sporcuları vatandaşlar ilgi ile izledi. Sporculardan bazıları üşürken bazıları soğuğu hissetmediğini kaydetti.



İpli kayaklarla kaydılar

Başçiftlik ilçesinde yöre sakinlerinin atalarını kullandığı kayak takımları da dikkat çekiyor. Gürgen ağacından yapılan kayak takımında kara lastik ayakkabıdan ayak takma yeri bulunuyor. Kayak sopası yerine ise kayakların ucuna takılan ipler kullanılıyor. Vatandaşlar, ’ipli kayak’ adını verdikleri kayak takımları ile kaymanın tadını çıkartıyor. AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, iplik kayağın Türkiye'de sadece Tokat’ta olduğunu belirterek, “Diğer kayaklardan farklı bir kayma metodu olarak bunlar yapılır, değerlendirilir. Ve bunu bizim dedelerimizden beri gördüğümüz bir gelenek. Bu geleneksel bir ata spor olarak burada uygulanıyordu. Şimdi biz bunu diğer kayak sezonlarıyla beraber de birleştirmek suretiyle bir geleneksel şölen haline getirdik” dedi.

Tokat Valisi Ozan Balcı ise etkinlikleri birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade ederek, “Yaşlısıyla genciyle, kadınıyla erkeğiyle, çocuğuyla insanlarımız burada. Bu aynı zamanda bir eğlence. Birlik, beraberlik. Hayatı yaşamı paylaşmak. Bence güzel bir birliktelik oldu. Milletin, insanlarımızın bir ve beraber olması, birbirini sevmesi, kucaklaması, sarıp sarmalaması açısından hava soğuk ama kalpler sıcak güzele bir etkinlik oldu” diye konuştu.

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