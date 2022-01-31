15 metrelik tabelada mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

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Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) TOKAT´ın Turhal ilçesinde yol kenarında bulunan 15 metrelik tabelanın üzerinde mahsur kalan yavru kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kent girişinde bir fabrikaya ait 15 metrelik totem tabelaya tırmanan yavru sokak kedisi geri inemedi. Bölgeden geçen bir kişi duyduğu kedi sesini duyarak itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kedinin tabelanın üstünde olduğunu tespit etti. Ekipler, merdivenle yukarı tırmanarak tabelanın üstünde mahsur kalan kediyi indirdi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL

2022-01-31 13:38:37



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