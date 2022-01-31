Alevlere karlı müdahale

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Tokat’ta traktörde çıkan yangın kepçeyle kar dökülerek söndürüldü.

Tokat’ın Turhal ilçesinde yoğun kar yağışı karla mücadele ekiplerini alarma geçirdi. Turhal Kaymakamlığı İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri Çivril köyü yakınlarında çalışma yaparken park halindeki traktörün alev aldığını fark etti. Yangını söndürmek için harekete geçen ekipler alevlere sıra dışı bir yöntemle müdahale etti. Yanan traktörün üzerine kepçe ile kar döken ekipler, kısa sürede yangını söndürdü. O anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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