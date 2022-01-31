Tokat'ta yoğun kar yağışı; sürücüler zor anlar yaşadı (2)

EMEKLİ LOKALİNİN VERANDASI ÇÖKTÜ
Tokat'ın Turhal ilçe merkezinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle Kaymakamlık Çeşmesi kavşağında bulunan Emekliler Derneği Lokali'nin verandası çöktü. Geceden itibaren çatısında kar biriken veranda, ağırlık nedeniyle yıkıldı. Bu sırada altında kimsenin bulunmamasıyla olası facia önlendi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2022-01-31 14:30:09
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