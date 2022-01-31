Tokat'ta yoğun kar yağışı; sürücüler zor anlar yaşadı (3)

TRAKTÖR YANGININI KARLA SÖNDÜRDÜLER
Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Çivili köyü yolu, kar yağışı nedeniyle kapandı. Bölgede çalışma yapan İl Özel İdaresi ekipleri, bu sırada yol kenarında park halindeki Yusuf Arslan'a ait traktörün yandığını fark etti. Hemen harekete geçen ekipler, etrafta su bulamayınca iş makinesinin kepçesiyle traktörün üzerine kar döküp, alevleri söndürdü. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2022-01-31 15:17:17
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