Tokat'ta devrilen yolcu otobüsünde yaralanan 13 kişi taburcu oldu

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Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, kar yağışı ve buzlanmayla kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrilen yolcu otobüsünde yaralanan 13 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Tokat-Turhal kara yolu Sögüt köyü yakınlarında meydana geldi. Rize'den Konya yönüne giden Serkan Bozkurt yönetimindeki 38 ABU 123 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazada otobüste bulunan 24 yolcudan 13'ü hafif yaralandı. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-02-01 11:29:27



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