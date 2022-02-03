Tokat'ta arkadaş cinayetinin 10 şüphelisi adliyede



Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, Erol Öncü'nün (25) av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Tamer M., Mücahit D. (24), Mertcan G. (21) ile bu kişilere yardım ettikleri ileri sürülen 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki akşam, Erenler Mahallesi Uzunseki Sokak'taki Tamer M.'ye ait evde meydana geldi. Tamer M., iddiaya göre, arkadaşları Mücahit D. ve Mertcan G. ile evinde içki içti. Tamer M., daha sonra evine çağırdığı arkadaşı Erol Öncü ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Tamer M., evdeki av tüfeğiyle Öncü'ye ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Öncü, ağır yaralandı. Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öncü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Mücahit D. ve Mertcan G., kent merkezinde, Tamer M. ise yolcu otobüsüyle gittiği Kocaeli'de polis tarafından yakalandı. Ayrıca olayda şüphelilere yardım ettikleri ileri sürülen 2'si kadın 7 kişi de gözaltına alındı. Toplam 10 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL

2022-02-03 15:37:19



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