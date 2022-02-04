Tokat'ta arkadaş cinayetinin 10 şüphelisi adliyede (2)

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1 KİŞİ TUTUKLANDI

Tokat'ta, Erol Öncü'nün (25) av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tamer Mızrak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mücahit D. (24) ve Mertcan G. (21) ile bu kişilere yardım ettikleri ileri sürülen 7 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-02-03 22:19:48



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