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AK Parti'li Zengin: Atatürk heykeline yapılan eylemi kınıyorum

DHA

AK Parti'li Zengin: Atatürk heykeline yapılan eylemi kınıyorum


Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Samsun'un İlkadım ilçesindeki Atatürk Anıtı'na düzenlenen saldırıyla ilgili "Samsun'da Atatürk heykeline yapılan eylemi kınıyorum. O eylem benim kalbimi acıtan bir konudur. Atatürk bu ülkenin bir değeridir" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Tokat'ta basın mensupları ile bir araya geldi. Kentte Tokat Belediyesi'ne ait bir sosyal tesiste düzenlenen basın toplantısına Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyit Aldemir de katıldı. Toplantıda konuşan Özlem Zengin, Samsun'un İlkadım ilçesindeki Atatürk Anıtı'na düzenlenen saldırıyla ilgili, "Samsun'da Atatürk heykeline yapılan bu eylemi kınıyorum. Yapılan bu eylem benim kalbimi acıtan bir konudur. Bugün keşke biz de gitseydik. Biz de 'buradayız' deseydik. Bunu önemsiyorum. Atatürk bu ülkenin bir değeridir. Hiç kimsenin ona söz söylemesini istemeyiz. Bu manada bakıldığı zaman bunun altında bir kasıt var mıdır? Savcılık bunu araştıracaktır. Bunun arkasında bir örgüt var mıdır, yoksa bireysel bir eylem midir? Bu bir bireysel eylem olsa bile insanları rahatsız etti. Rahatsız olmakta da haklılar. Bu manada bize düşen şey, hukuki manada yapılması gereken ne ise yapmaktır" dedi. DHA-Politika Türkiye-Tokat Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL
2022-02-04 21:15:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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