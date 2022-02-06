Tokat’ta Covid-19 test kuyruğu

En güzel Kandil mesajları ve sözleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tokat’ta artan vaka sayıları sonrası Covid19 PCR testi yaptırmak isteyenler hastane önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Sağlık Bakanlığı’nın haftalık Korona virüs risk haritasına göre Tokat'ta vaka sayılarında artış gözleniyor. Tokat'ta vaka sayısı 100 binde 390,56'e yükseldi. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki haritada rengi kırmızıya dönen Tokat'ta, Omicron varyantı nedeniyle vatandaşlar PCR testi yaptırmak için hastanelere yöneldi. Tokat Devlet Hastanesine PCR testi olmaya gelen vatandaşlar kuyruk oluşturdu. Sosyal mesafeye dikkat ederek sırada bekleyen vatandaşlar, insanların eskisi gibi kurallara uymamasından yakındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.