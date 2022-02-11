Komşularının talebini geri çevirmedi, bidonlarla su taşıyor

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde yayladan getirdiği suları tüketen bir vatandaş, komşularının talebi üzerine gönüllü olarak onlarca bidonla su taşımaya başladı

Reşadiye’de bir kamu kurumunda çalışan Halil İbrahim Coşkun, yaklaşık 3 yıldır yaylalarda çeşmelerden doldurduğu bidonlarla doğal kaynak suyu tüketiyor. Komşularının da kaynak suyu taleplerini geri çevirmeyen Coşkun, iki haftada bir yaylaların yolunu tutuyor. 5’er kiloluk 30’a yakın bidona çeşmeden su dolduran Coşkun, “Sipariş üzerine komşularımın taleplerini de karşılıyorum. Kendi su ihtiyacımla birlikte onların da su isteğini yerine getirmiş oluyorum. Kar kış demeden çeşmelerden akan kaynak sularından bidonlara dolduruyoruz” dedi.

Yazkış aynı derecede çeşmelerde akan kaynak sularının faklı bir tadı olduğunu belirten Coşkun, kar yağışı ile birlikte kuruyan çeşmelerden de su akmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

Yol üzerinde bulunan sokak hayvanlarını da unutmayan Coşkun, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı.

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