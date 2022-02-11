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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat’ta erik ağacı kış mevsiminde çiçek açtı

İHA

Tokat'ın Niksar ilçesinde erik ağacının kış mevsiminde çiçek açması görenleri şaşırttı.

Tokat’ta erik ağacı kış mevsiminde çiçek açtı

Tokat’ın Niksar ilçesinde erik ağacının kış mevsiminde çiçek açması görenleri şaşırttı.
Niksar’da kar yağışının ardından hava sıcaklığının artması ile birlikte erik ağacı çiçek açtı. Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı Orman İşletme Müdürlüğü yanında bulunan erik ağacının çiçek açması ise görenlerin dikkatini çekti. Mahalle sakinlerinden Çağrı Bostancı, yaşadığı şaşkınlığı dile getirerek, “Gerçekten ilginç, kar yağdı birkaç gün sonra güneş açtı ve şimdi de ağaçlar çiçek açmış. Yıllardır Niksar’da yaşıyoruz, ben de buradan geçerken gördüm, daha önce görmemiştim ilgimi çekti. Fotoğraf çektim özçekim yaptım, kış aylarında erik ağacının çiçek açması bana göre normal değil” dedi.

Kendiliğinden yetişen meyve ağaçları hava şartlarından etkilenebiliyor
Niksar İlçe Tarım Müdürü Namık Özdüzgün, kendiliğinden yetişen bazı meyve ağaçlarının kış mevsiminde hava şartlarından etkilenebildiğini ifade ederek, “Bitkilerimizde soğuklanma ihtiyacını yeterince karşıladık. Fakat birdenbire kar yağışından ve soğuklardan sonra böyle bir sıcaklığın meydana gelmesiyle özellikle arazi ve tarla kenarlarına dikilmiş olan badem, erik veya kendiliğinden yetişme kültürü ağaçların uyandığını, çiçeklendiğini görüyoruz. Tabii bu çiçeklenmeyle birlikte kültüre alınmış erik veya diğer meyve türündeki ağaçlarımızda herhangi bir uyanmadan olduğunu düşünmüyoruz. Bu türlü ağaçlarda uyanma olabilir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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