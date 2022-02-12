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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat jeotermal turizm alanı olacak

İHA

Tokat jeotermal turizm alanı olacak

Tokat Valisi Ozan Balcı, termal şehri olan Tokat’ın jeotermal turizm alanı olacağını söyledi.
Tokat’ın Reşadiye ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde 80 yataklı uygulama oteli inşaatı devam ediyor. Tokat Valisi Ozan Balcı, Reşadiye Kaymakamı Talat Tabur, Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz ile birlikte arsa teminini Reşadiye Belediyesi tarafından sağlanan uygulama oteli inşaatını yerinde inceledi. Vali Balcı, bölge ekonomisinin canlanmasının yanı sıra turistik hareketlilik sağlaması beklenen uygulama otelinin ilçeye değer katacağını ifade ederek, “Reşadiye Termal Meslek Lisesi inşaatımız hızla yükseliyor. Yeni hedefimiz Reşadiye’ye Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi kazandırmak. İnşallah buralar tamamlandığında vatandaşlarımıza şifa dağıtacak” dedi.
Sulusaray Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatının da devam ettiğini ifade eden Vali Balcı, “Niksar Sarıyazı’ya otel, yöresel ürünler ile el sanatları ve lezzetli yemeklerin satılacağı merkez kazandıracağız. Böylece bir termal şehri olan Tokat jeotermal turizm alanı olacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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