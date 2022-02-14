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Tokat, korona virüs vaka yoğunluğunda zirveyi zorluyor

İHA

Tokat, korona virüs vaka yoğunluğunda zirveyi zorluyor

Tokat, Türkiye’de vaka yoğunluğu en çok artan iller arasında ikinci sırada yer aldı.
Sağlık Bakanlığı tarafından 29 Ocak4 Şubat tarihleri arası korona virüs tablosunda vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il (Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum ve Adana) açıklandı. Tokat İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, yüz binde bin 245 vaka ile ikinci sırada yer alan kentte vatandaşlara uyarılarda bulundu. Vakaların çoğunun Omicron varyantı olduğunu belirten Nergiz, ”Tokat'ımızda vaka sayılarının arttığını görüyoruz. Buda halen riskli bir il olduğumuzu gösteriyor. Bu manada maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat edeceğiz. Biz bu noktada her zaman söylediğimiz gibi yine aşı diyeceğiz. İlimizde aşı oranımız birinci dozda yüzde 85’de, yüzde 15 vatandaşımızın halen aşısı yok. Ben o yüzde 15’lik vatandaşımızı aşıya davet ediyorum” dedi.

Hastanelerde yoğunluk artıyor
Aşı olmayanları yerli aşı olmaya davet eden Müdür Nergiz, “Vatandaşımıza niye aşı olmuyorsunuz? diye sorduğumuzda ‘Turkovac’ı bekliyoruz’ diyorlardı. Tokat Devlet Hastanemizde Turkovac aşı yapıyoruz. Geçen haftadan bu yana bin 104 kişiyi aşıladık. Ama bunun büyük bir çoğunluğu ikinci üç ve dördüncü dozlarda. Ben daha çok birinci dozları bekliyorum. Yine ilk dozunu yaptırmış vatandaşımız ikinci dozunu yaptırmadıysa onlar da mutlaka aşılarını yaptırsınlar. Bunun yanında üzerinden 3 ay, 6 ay geçmiş vatandaşlarımız da hatırlatma dozlarını mutlaka yaptırsınlar. Bunun için ilimizde 120 noktada aşı yapıyoruz. Hastanelerimizde yer sorunumuz yok şu an. Ama yerlerimiz biliyorsunuz sınırlı, bir yerden sonra artık sorunumuz olabilir. Onun için vatandaşlarımızın bir an önce tedbiri elden bırakmayarak aşılarını yaptırarak bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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