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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erdoğan sevgisi, eğitim için Türkiye'yi tercih etmelerine neden oldu

İHA

Erdoğan sevgisi, eğitim için Türkiye'yi tercih etmelerine neden oldu

Tokat’ta eğitim öğretim gören Afrikalı öğrenciler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duydukları sevgiden dolayı Türkiye'yi tercih ettiklerini söylediler.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine yeni kayıt yaptıran bin lisans ve lisansüstü öğrencisi ile birlikte 67 ülkeden toplam 3 bin 469 uluslararası öğrenci bulunuyor. Yaklaşık 2 bin 500’ü Afrika’nın Çad, Somali, Senegal ülkeleri başta olmak üzere Çin, Hindistan, Litvanya, Kosova’dan öğrenciler Tokat’ta eğitim ve öğretim görüyor. Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) sınavına girerek Tokat'ı tercih eden öğrenciler Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) eğitim alıyor. Kısa sürede Türkçeyi ana dilleri gibi konuşabilen öğrenciler iletişim kurmakta zorlanmıyor. Üniversitenin Taşlıçiftlik kampüsünde bulunan Uluslararası İlişkiler Ofisinde işlemlerini kolaylıkla yaptırabilen öğrenciler yöresel kıyafetleri ile dikkatleri çekiyor. 35 bin öğrenin eğitim ve öğretim gördüğü üniversitede yabancı uyruklu öğrenci sayısının iki yıl içerinde 100 ülkeden 5 bin 500 olması hedefleniyor.

Erdoğan nedeniyle tercihleri Türkiye oldu
Çad'dan Diş Hekimliği Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Adam Hısseın Mahamat, Türkiye’de neden okumak istediklerini dile getirerek, “Biz Türkiye'ye gelmeden önce ismini çok duyduk. Ve o da Sayın Recep Tayyip Erdoğan sayesinde. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika ülkelerinin her zaman yanında durduğu için biz Türkiye'yi çok sevdik. Ondan Türkiye'yi seçtik. Türkçeyi ’de kısa sürede öğrendik. Türkçe aslında zor bir dil diyorlar. Ama biz Türkiye'yi çok sevdiğimiz için biz zorluk çekmedik. Kısa sürede Türkçe konuşmaya başladık, ana dilimiz gibi konuşabiliyoruz” dedi.

“Türkiye’yi bize çok yanlış anlattılar”
Demokratik Kongo'dan Omar Katunda Chelsea, Türkiye’nin kendilerine kötü anlatıldığını belirterek, “Avrupa’nın Afrika’ya çok etkisi olduğu için Türkiye’yi çok yanlış anlatıyorlardı. Lisede okurken ‘Dünya’da iki barbar millet var; birisi Vikingler, ikincisi Türkler’ diye anlatıyorlardı. Türkiye’ye gelirken bu nedenle korkuyordum. Ama Türkiye’ye geldikten sonra böyle olmadığını gördük. Cennet gibi bir memleket. İnsanlar iyi yardım severler. Yani şok olduk. Ülkemize geri döndüğümüzde Türkiye ile ilgili güzel şeyler anlatacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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