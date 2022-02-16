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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Küçük kaşifler şehirlerini tanıtıyor

İHA

Küçük kaşifler şehirlerini tanıtıyor

Tokat’ta küçük kaşifler Anadolu'daki en eski Türkİslam medresesi olarak bilinen Yağıbasan Medresesi’ni tanıtmak için kamera karşısına geçti.
Tokat Kent Konseyi Eğitim, Kültür ve Sanat Çalışma Grubu tarafından ‘Çocukların Dilinden Tokat’ projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında ilkokul öğrencileri Duru ile Ahmet kamera karşısına geçti. Küçük kaşifler ilk olarak Anadolu'daki en eski Türkİslam medresesi olarak bilinen Yağıbasan Medresesi’ni tanıttı. Türk İslam Bilim Tarihi Müzesine dönüştürülmesi çalışmaları devam eden medresede yapılan çekimlerde öğrenciler performansları ile dikkat çekti. Danişment Beyliği döneminde Nizameddin Yağıbasan tarafından yaptırılan, gök bilimi ve tıp eğitimi verilen tarihi mekanı çocukların gözünden tanıtan küçük kaşifler heyecanlı anlar yaşadı. Eğitim, Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Başkanı Ahmet Sefa Kesler, Tokat'ı çocukların dilinden tanıtmak istediklerini ifade ederek, “Bulunduğumuz bu şehri çok seviyoruz. Çocuklarla beraber de inşallah güzel bir proje imza attık. “Çocukların dilinden Tokat” projesi ile Yağbasan Medreseni tanıttık Tokat'taki diğer tarihi eserleri de yine çocuklarımızın dilinden anlatacağız ve bu şehre çocukların dilinden bakmaya çalışmış olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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