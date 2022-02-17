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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çölyak hastası öğrencilere glütensiz gıda desteği

İHA

Çölyak hastası öğrencilere glütensiz gıda desteği

Tokat’ta “Gluten Yok, Hayat Var” sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında Çölyak hastası öğrencilere düzenli olarak gıda desteği verilmeye başladı.
Tokat Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen “Eğitimde Sağlık Hareketi Çölyakla Yaşam” projesi kapsamında il genelinde araştırma yapıldı. Yapılan araştırmada il merkezinde 24, ilçelerde 25 olmak üzere toplam 49 öğrencinin çölyak hastası olduğu tespit edildi. Proje kapsamında çölyak hastası öğrenciler için bir koli temel gıda malzemesi, bir koli atıştırmalık olmak üzere iki adet glütensiz gıda kolisi hazırlanarak dağıtıldı. Öğretmenevinde düzenlenen programa katılan Vali Ozan Balcı, çölyak hastası öğrencilerin yaşamlarını kolaylaştırmak adına çalışma yaptıklarını söyledi. Vali Balcı, “Yaptığımız iş insanların hayatlarını kolaylaştırmak. Devletin gerçek sahibi millet. Bu anlamda devlet olarak her zaman ailelerin yanındayız. Sizlerin hayatlarını yaşamlarını ne kadar kolaylaştırırsak kendimizi o kadar mutlu hissederiz” dedi. Vali Balcı, çölyak hastası çocukların ihtiyaçları doğrultusunda meslek lisesinde glütensiz gıda üretimine başlayacaklarını sözlerine ekledi.
Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar da çölyak hastası öğrencilere düzenli olarak gıda dağıtımı yapılacağını söyledi. Yapılan konuşmaların ardından öğrencilere glütensiz beslenmelerine destek amacıyla Tokat Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı aracılığı ile hazırlanan glütensiz gıda kolileri ve atıştırmalıkları dağıtıldı. Çölyak hastası çocukların veliler ise ürünlerin pahalı olması, her istedikleri ürüne ulaşamadıklarından dolayı projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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