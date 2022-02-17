80 yaşındaki Emine ninenin okuma azmi

Tokat’ta 80 yaşında okuma yazma öğrenen Emine Yücel, azmi ile okumanın yaşı olmadığını ispatladı.

Tokat Belediyesi Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezlerinde zamanında okula gidemeyen veya çeşitli sebeplerle okuyamayan kadınlar için düzenlenen okumayazma kursları devam ediyor. Behzat Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezinde 7 aydır okuma yazma kursu alan 80 yaşındaki Emine Yüce, azmi ile örnek oldu. Yücel, “Okumanın yaşı yoktur. Bana bu imkanı tanıyan, ders veren hocalarımıza ve belediye başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum” dedi. Behzat Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi Kurs Öğreticisi Burcu Öztürk, okuma yazma kursuna katılan 5 öğrenci olduğunu, Emine ninenin azmi ile görenleri şaşırttığını kaydetti.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise pandemi sürecinde ara verilen kursların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, “Çok değerli eli öpülesi teyzelerimiz azmettiler, bu yaşa rağmen başaramayız demediler. Her yaş grubuna hitap eden kursumuza katılan büyüklerimiz, öğrenmenin yaşının olmadığının en iyi örneğini bize gösterdiler. Her geçen gün okuma yazma öğrenmek için tesislerimize gelerek, büyük bir özveriyle gayret eden büyüklerimizi görünce bizim de şevkimiz artıyor ve mutlu oluyoruz” diye konuştu.

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