Covid-19 hastasına kalıcı kalp pilli takıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Covid-19 hastasına kalıcı kalp pilli takıldı

İHA

Covid-19 hastasına kalıcı kalp pilli takıldı

Tokat’ta acil kalp pili takılması gereken Covid19 pozitif hastasına başarılı bir operasyonla kalıcı kalp pili takıldı.
Tokat’ın Erbaa ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Samiye Öner (75) aniden rahatsızlanarak baygınlık geçirmesi sonucu hastaneye başvurdu. Erbaa Devlet Hastanesinden Tokat Devlet Hastanesine sevk edilen yaşlı kadında kalp ritim bozukluğunun yanı sıra yapılan tetkiklerde korona virüs hastası olduğu anlaşıldı. Doktorlar, yaşlı kadının AV tam blok hastası olması nedeniyle acil kalp pili takılmasına karar verdi. Yaklaşık 1,5 saat süren operasyonla yaşlı kadına kalıcı çift odacıklı kalp pili takıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan yaşlı kadının genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Tokat Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uz. Dr. Yücel Kanal, hipertansiyon, diyabet ve baypas öyküsü olan morbid obezite hastası yaşlı kadının bayılma şikayeti ile hastaneye geldiğini kaydetti. Bayılma sebebi araştırılırken hastanın ciddi bir kalp ritim bozukluğu olan AV tam blok hastası olduğunun tespit edildiğini belirten Kanal, ayrıca yapılan tetkiklerde yaşlı kadının korona virüs testinin pozitif çıktığını söyledi. Bu nedenle hastaya ilk başta geçici kalp pili takıldığını belirten Kanal, "Fakat hastamız kilolu olduğu için geçici pilin kalp ritminin düzelmedeki etkisi düşük olunca hızlıca hastaya kalıcı kalp pili takmak durumunda kaldık. Bu durumda Covid19 hastalığının bitmesini bekleyemezdik. Hastamıza çift odacıklı kalıcı kalp pilini taktık” dedi.
Kanal, A V tam blok hastalığı hayati bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, "Kalp çok yavaş çalıştığı için organları beslemekte yeterli kanı aktaramıyor. Bu da hastanın hayatını kaybetmesine sebep olabiliyor. O sebepten dolayı bu problemin acilen çözülmesi gerekiyordu. Covidli hastalarda bu kadar acil kalp ile gereken bir hastamız daha önce olmamıştı. Olsa bile geçici kalp pili ile bu sorunu çözüp Covid’den sonra yapılabilen durumlar oluşuyordu. Ama bu geçici kalp pili ile sorun hasta obez olduğu için, çözülememesi nedeniyle kalıcı kap pili hemen takmak zorunda kaldık” diye konuştu.
Alaattin Öner ise hastaneye geldiklerinde eşinin korona virüs hastası olduğunun ortaya çıktığını ifade ederek, Korona olduğunu biz fark edemedik. Beş defa aşı oldu. Çok hafif hiç anlaşılmıyordu Hafif bir öksürük vardı. Nabız 30’lara kadar düşüyordu. Nabız düşünce müdahale ettiler. Sağlık durumu iyiymiş. Servise çıkaracaklar” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dolandırıcılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Dolandırıcılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
80 yaşındaki Emine ninenin okuma azmi
YEREL HABERLER 80 yaşındaki Emine ninenin okuma azmi
Çölyak hastası öğrencilere glütensiz gıda desteği
YEREL HABERLER Çölyak hastası öğrencilere glütensiz gıda desteği
Tokat'ta, su fiyatlarında KDV indirimi
YEREL HABERLER Tokat'ta, su fiyatlarında KDV indirimi
Küçük kaşifler şehirlerini tanıtıyor
YEREL HABERLER Küçük kaşifler şehirlerini tanıtıyor
Erdoğan sevgisi, eğitim için Türkiye'yi tercih etmelerine neden oldu
YEREL HABERLER Erdoğan sevgisi, eğitim için Türkiye'yi tercih ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.