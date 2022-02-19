Ekmek almaya giden Berat, sokak köpeğinin saldırısıyla yaralandı



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Sulusaray ilçesinde sokak köpeğinin saldırarak burnundan ve dudağından ısırdığı Berat Sunar (12) yaralandı.

Sulusaray ilçesinde yaşayan Ayşe ve İbrahim Sunar çiftinin 3 çocuğundan ortancası Berat Sunar kuzeni Berkay Sunar ile birlikte ekmek almak için akşam saatlerinde fırına gitti. Ekmek fırını girişinde bir sokak köpeği Berat'a saldırdı. Köpeğin ısırmasıyla burun ve dudağından yaralanan Sunar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Köpeğin kendisine aniden saldırdığını belirten Berat Sunar, "Birden üzerime atladı, sonra kendimi hastanede buldum. Her şey bir anda oldu. Halen şoktayım. Allah'a şükür hiçbir yerime bir şey olmadı. Sadece dudağım ve burumda hafif yaralar var. Köpek kapının yanındaymış. Ben göremedim. Kuzenim de yanımdaydı. Onunla birlikte bağırışmamızdan korktu, kaçtı. Köpekleri çok severim. Evden ekmek parçaları, mama verirdim. Beni severlerdi. Bu köpek tanımadığım bir köpekti. Mahallemizin köpeği değildi" dedi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-02-19 22:29:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.