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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çamurdan 20 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak

İHA

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, çamurdan yıllık 44 milyon kilovat saatlik elektrik enerjisi üretecek olan tesisin yaklaşık 20 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

Çamurdan 20 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, çamurdan yıllık 44 milyon kilovat saatlik elektrik enerjisi üretecek olan tesisin yaklaşık 20 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağını söyledi.
Tokat Belediyesi tarafından yapişletdevret modeliyle Atık Su Arıtma Tesisi'nde elde edilen ham çamurdan elektrik üretimine başladı. Türkiye'de ilk defa yerli ve milli olarak üretilen dönerli yakma kazanı kullanılan tesiste yılda 44 milyon kilovatsaat elektrik elde edilmeye başlandı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, arıtma tesisindeki atık çamurdan metan gazı üreterek kurmuş oldukları 1 megavatlık biyogaz jeneratörü vasıtasıyla elektrik üretimi gerçekleştirildiğini kaydetti. Başkan Eroğlu, “Biokütle enerji santralinin temel ürün kaynakları, Tokat Belediyesi kanalizasyon atık çamuru ve Tokat bölgesinden tedarik edilen kavak ve çam kerestesi üretiminden kalan orman atıklarıdır. Tokat Belediyesi'ne ait şehir kanalizasyon giderlerinin arıtıldığı arıtma tesisinden çıkan çamur, ön kurutma işlemine tabi tutularak kurutulmakta ve yakıt haline getirilmektedir. Bununla birlikte arıtma tesisindeki atık çamurdan metan gazı üretilerek kurmuş olduğumuz 1 megavatlık biyogaz jeneratörü vasıtasıyla ayrıca elektrik üretimi gerçekleştirilecektir. Yıllık 44 milyon kilovat saatlik elektrik enerjisi üretecek olan tesisle Tokat'ta yaklaşık 20 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanması planlanmaktadır” dedi.

Türkiye’de ilk proje
Projenin Türkiye’de ilk olduğunun altını çizen Başkan Eroğlu, “Sıfır atık projesine çok önemli destek verecek bir yatırım. Önümüzdeki yıllar atık yönetimi için çok önem arz edecek yıllar olacak. Biz de Tokat'ta çevreci bir belediye olarak çok yoğun çalışmalar yapıyoruz. Belediyemize ait atık su arıtma tesisimiz var. Burada biriken çamurlar var. Bu çamurları nasıl bertaraf ederiz diye düşünürken çok ciddi maliyetler ortaya çıktı. Sonrasında yaptığımız araştırmada acaba bundan bir gelir elde edebilir miyiz diye hesaplamalar yaptık. Bu çalışmaların soncunda bu tesisi kurduk. Burada 3 aşamadan oluşan bir sistem var ve atık çamur elektriğe dönüşüyor. Bizim bu projemiz Türkiye'de bir ilk bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bizim tesis de hem çamurdan elektrik üretiliyor hem de çamur bertaraf ediliyor” diye konuştu.
Tesisin yaklaşık 11 milyon dolarlık kurulum maliyetine sahip olduğunu ve aynı zamanda 40 kişiye istihdam sağlayacağını söyleyen Başkan Eroğlu, açıklamalarını şöyle tamamladı:
“Saatte 6 megavatlık elektrik enerjisi üretimi yapabilmek için gerekli olan 27 ton/saatlik buharın elde edileceği kazan ünitesi, verimi yüzde 86 gibi oldukça yüksek değerde olan döner ızgaralı yatağa sahip. Tamamen yerli ve milli sermaye ile Türk mühendislerinin projelendirmesiyle ülkemize kazandırılmıştır. Tesis 45 kişilik personeli ile ilde istihdam açığının giderilmesinde de olumlu katkılar sağlamaktadır. Tesis için orman atıklarının tedarikini yapan firmalar, tesisin bakım/onarımı için gerekli sanayi ekipmanlarının tedariki noktası düşündüğünde bölgesel kalkınmayı da üst düzeye taşıyan bir tesis olma özelliğine sahiptir.”
Tesis Müdürü Timuçin Kars ise aktif olarak 7/24 esasına dayalı olarak çalışan tesisle ilgili şu bilgileri verdi:
“Saatte 6 bin, yılda 44 milyon kilovat elektrik üretebilen tesisimiz yakıt olarak arıtma çamuru ve biokütle kullanmaktadır. Tokat Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi'nden elde edilen atık çamur kurutulduktan sonra burada yakılmak suretiyle kullanılmaktadır. Ayrıca orman ürünlerinin endüstri haricindeki kalan kısımları da elektrik üretiminde kullanılmaktadır. Yıllık 25 bin hanenin elektrik enerjisini karşılayabilecek tesisimiz aynı zamanda atıkların da bertarafını sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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