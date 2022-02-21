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550 milyon liralık dev yatırımda sona gelindi

İHA

Tokat'ta, 550 milyon liraya mal olan yeni havalimanın 2022 yılı mart ayında resmi açılışının yapılması planlanıyor.

550 milyon liralık dev yatırımda sona gelindi

Tokat'ta, 550 milyon liraya mal olan yeni havalimanın 2022 yılı mart ayında resmi açılışının yapılması planlanıyor.
Tokat'ta mevcut havalimanının büyük gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması nedeniyle 3 yıl önce yeni havalimanı inşaatı çalışmaları başlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nce ihale edilen havalimanı 550 milyon TL'ye mal edildi. 45 metre genişliğinde 2 bin 700 metre uzunluğunda pisti bulunan havalimanı son teknoloji ile donatıldı. Havalimanının terminal binası ve kule inşaatında sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile mart ayı sonlarında havalimanının açılışının yapılması planlanıyor.
AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir, Havalimanın Tokat ve bölgesini bundan sonraki süreçte dış dünyayı açacak tarımını, turizmini ve ticaretini geliştirecek çok önemli bir yatırım olduğuna dikkat çekti. Havalimanın Mart ayı sonunda açılmasının planladığını belirten Başkan Aldemir, ”Tokatlılara şimdiden hayırlı uğurlu olsun müjdesini vermek istiyorum. Tokat Havalimanı sadece bu bölgenin değil, Türkiye'nin son dönemde yapmış olduğu en güzel yatırımlardan birisi ve en teknolojik yatırımlardan olacak. Yani teknolojinin vermiş olduğu tüm imkanlar şu anda Tokat Havaalanı'nda mevcut durumda gerçekleşecektir. Çevremize baktığımız zaman Sivas'ta, Amasya'da olmayan aletler şu anda bu Tokat Havaalanı'nda hizmete geçecek. İnsanlarımız burada uçmaya başladığı zaman, teknolojinin vermiş olduğu tüm imkanları Tokat'ta kullanıldığını ve en modern tesisin de Tokat'ta yapıldığını görecekler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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