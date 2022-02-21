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BM’nin 'ses kirliliği' raporu Tokatlıları şaşırttı

İHA

BM’nin 'ses kirliliği' raporu Tokatlıları şaşırttı

Birleşmiş Milletler (BM) 'ses kirliliği' raporunda Türkiye'den Tokat’ın yer alması vatandaşları şaşırttı.
BM Çevre Programı'nın raporundan metropol kentlerde artan ses kirliliğine dikkat çekildi. İstatistiklere göre en gürültülü şehir 119 desibel ile Bangladeş'in başkenti Dakka olurken, Türkiye'den listede 82 desibelle Tokat yer aldı. Söz konusu haberin ulusal medyada yer almasının ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından araştırma yapıldı. Yapılan araştırmada ölçümün 2009 yılında karayolları için yapılan bir yayına dayandırıldığı ortaya çıktı.

Tokatlılar ‘ses kirliliği’ raporuna şaşırdı
BM, tarafından açıklanan ses kirliliği raporunda Tokat’ın adının geçmesine karşı vatandaşlar yaşadığı şaşkınlığını dile getirdi. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra Tokat’ın oldukça sessiz, huzurlu bir kent oluğunu belirten vatandaşlar, söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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