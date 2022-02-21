Tokat Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 5 bin 50 lira oldu

Tokat Belediyesi’nde yapılan protokolle en düşük işçi maaşı 5 bin 50 lira oldu.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile Hizmetİş Tokat Şube Başkanlığı arasında belediyesini şirket işçilerini kapsayan toplu iş sözleşme protokolü imzalandı. İmzalanan protokol ile Tokat Belediyesi’nde asgari ücret 4 bin 250 TL’den 5 bin 50 liraya yükseltildi. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, toplu iş sözleşmesine ilave olarak ek protokol imzalandığını ifade ederek, “İmzaladığımız ek protokol ile asgari ücret alan yani 4 bin 250 TL alan işçi arkadaşlarımızın maaşlarında artış yaparak en düşük 5 bin 50 TL’ye yükselttik. Sosyal haklar ve mesai hariç Tokbel Ltd. şirketinde çalışan en düşük işçi arkadaşımızın maaşı 5 bin 50 lira oldu. Ek protokolümüzün kıymetli mesai arkadaşlarımıza ve belediyemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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