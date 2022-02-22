Tokat'ta 73 yıllık hükümet konağında yıkım çalışması başlatıldı

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Tokat’ın Reşadiye ilçesinde 73 yıllık hükümet konağında yıkım çalışması başlatıldı.

Reşadiye’de vatandaşların imece usulüyle 1949 yılında yapılan 3 katlı hükümet konağının yıkımına karar verildi. Bir süre önce kamu kurumlarının boşaltılması ile birlikte binada yıkım işleri başlatıldı. Yıkım çalışmalarının ardından yeni hükümet konağı inşaatının başlatılacağı kaydedildi. Selçuklu tarzında yapılacak olan binanın 2 yılda tamamlanması planlanıyor.

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