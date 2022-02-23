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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minik Asiye gibi yüzünden yaralanan Berat’tan sevindiren haber

İHA

Minik Asiye gibi yüzünden yaralanan Berat’tan sevindiren haber

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde sokak köpeğinin saldırması sonucu burnundan ve dudağından yaralanan 12 yaşındaki Berat Sunar başarılı bir operasyon geçirdi.
Sulusaray ilçesinde ikamet eden Ayşe ve İbrahim Sunar çiftinin 3 çocuğundan Berat Sunar’a ekmek almaya giderken köpek saldırdı. 4 gün önce meydana gelen olayda sokak köpeği saldırısı sonucu burnu ve dudağında derin yarıklar oluşan Berat, ameliyata alındı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yaklaşık 1,5 saat süren başaralı bir estetik operasyon geçiren Berat’ın tedavisi devam ediyor. Yaşadığı olayın şokunu atlatmaya çalışan Berat, duygularını dile getirerek “Rabbime şükür iyiyim. Doktor biraz iz kalacak dedi. Buna şükür. Lazer tedavisi göreceğim. Köpek bana saldırdığında iterek uzaklaştırmıştım. Uzaklaştırmasam yüzümden bir parça koparabilirdi. Daha kötü olabilirdi” dedi.

Aile başıboş gezen köpeklere önlem alınmasını istiyor
Gaziantep'te pitbull saldırısı sonucu ağır yaralanan Minik Asiye gibi ölümden dönen Berat’ın ailesi başkalarının canının yanmaması için önlem alınmasını istedi. Baba İbrahim Sunar, yaşadığı endişeyi dile getirerek, “Ameliyatı başarılı ile yapan doktorumuz kalem çiziği gibi bir izin olur veya olmaz gibi bizlere izah etti. Kendisinden rabbim razı olsun. Bizim isteğimiz Gaziatep’te Asiye’nin durumunu herkes gördü. Bizim çocuğumuzda tek tesellimiz doku kaybı olmaması. O nedenle kendimizi şanlı görüyoruz. Sulusaray ilçemizde barınak yok. Belediyenin biran önce düğmeye basıp bir şeyler yapmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı’mızda belediyelere barınak yapılması için talimat verdi. İnşallah bundan sonra böyle bir şeyle karşılaşmayız. Yasal girişimde bulunup olayla ilgili şikayetçi olacağız” diye konuştu.

"İnşallah çocuğumun yüzünde iz kalmaz"
Oğlunun polis, asker olma hayali olduğunu belirten Sunar, “İnşallah çocuğumun yüzünde iz kalmaz. Kalırsa o hayallerinden uzak kalmış olacak. Şuan için ameliyatı tamamladı. İlerleyen zamanlarda iz kalmaması, kaybolması için farklı operasyonlar yaptırmayı düşünüyoruz“ ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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