Fren yerine gaza bastı, yeni aldığı aracıyla duvardan uçtu

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Tokat’ta yeni aldığı hafif ticari araçla seyir halindeyken fren yerine gaza basan sürücü 3 metrelik duvardan uçtu. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Edinilen bilgiye göre, Kaleardı Mahallesi'nde Turan H. (62), yeni aldığı 60 ADA 203 plakalı Peugeot marka hafif ticari aracını park etmek istediği sırada fren yerine gaza basınca, araç yaklaşık 3 metrelik istinat duvarından uçtu. Ev ile duvar arasında sıkışan araçtan sürücü vatandaşların yardımı ile çıkartıldı. Başından yaralanan şahsa sağlık ekipleri müdahale etti. Hafif şekilde yaralanan şahıs aracının vinçle kurtarılma çalışmaları üzgün gözlerle takip etti.



Fren yerine gaza bastı

Turan H., ikinci el aracını yaklaşık 1 hafta önce aldığını kazanın bir anlık dalgınlık sonucu meydana geldiğini söyledi. Aracını park ederken bir anda fren yerine gaza basınca duvardan aşağı uçtuğunu ifade eden Turan H., yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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