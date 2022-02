Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Gökçeli Beldesinde 78 çiftçiye 61 bin 250 adet bağ fidanı dağıtıldı.

"Bağ Vatanına Dönüyor2 ve Bağcılığı Geliştirme Projesi Kapsamında" Gökçeli beldesi, Gözpınar ve Yakınca mahallelerine 78 adet çiftçiye 267 dekar alanda 61250 adet fidan dağıtımı yapıldı.

Programda konuşan Gökçeli Belediye Başkanı Mustafa Koyuncu Gökçeli'nin en önemli gelir kaynağının bağcılık olduğunun altını çizerek; “Gökçeli üzümün, yaprağın başkenti. Bunu her zaman her yerde, her platformda dillendiriyoruz. Burada sürekli bağ dikmekle şuanda 7.000 dekara ulaştırıyoruz O bakımdan buradaki çiftçilerimizle yaprağa, üzüme, pekmeze bizde gerçekten çok değer veriyoruz. Çünkü bizim gelir kaynağımız daha doğrusu gelirimiz büyük bir çoğunluğu bağcılıktan geliyor” dedi.



"Bağ alanı 6768 bin dekarlara ulaştı''

Tokat Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Şahin ise son 5 yılda uygulanan projelerle şu anda il bazında bağ alanının 6768 bin dekarlara ulaşmış durumda olduğunu belirterek, “Bu da ilimize katma değeri şu andaki üretilen ürünlerden en fazla gelir getiren ürün bağcılık. Şimdi biz bu yılda yaklaşık 3 bin dönüm alanda 675 bin fidan dağıtımı yaptık. Şu anda onun için de buradayız 450 bin adedini biz 3 ay önce dağıtmıştık. 2016 yılında başladığımız bu "Bağ Vatanına Dönüyor" projesi ile bugüne kadar yaklaşık 10 bin dekar alanda, dekara 225 fidan hesaplarsınız 2milyon 250 bin fidanı biz Tokat topraklarıyla buluşturduk. Gerçekten de Tokat'ta bağcılık alanında özellikle ceviz konusunda son yıllarda büyük atılımlar oldu. Buradan öncelikle ben genel bütçeden, bakanlığımız bütçelerinden, Tokat bütçesinden özellikle de son 67 yıldır il Özel idaremiz, il genel meclisimizin tarıma verdiği büyük bütçeler var. Bunu biz her zaman övünerek söylüyoruz, niye Türkiye'de ben diğer illerle de konuşuyoruz. İl Özel idaresinde tarıma ayrılan bütçeyle Tokat nüfusuna göre oranlarsak birinci sırada yer almaktayız” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından önce çiftçilere bağ fidanları dağıtımı yapıldı ardından da dağıtılan fidanlar toprakla buluşturuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.