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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat’a 22 yeni anaokulu yapılacak

İHA

Tokat’a 22 yeni anaokulu yapılacak

Tokat Valisi Ozan Balcı, ,il genelinde toplam 160 derslikli 22 bağımsız anaokulunun eylül ayına kadar tamamlanacağını söyledi.
Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Rukiye Bumin Sarıer Anaokulunu ziyaret ederek minik öğrencilerle bir araya geldi. Tokat’ta eğitim yatırımlarına ve çalışmalara değinen Vali Ozan Balcı, 27 anaokuluna ilave yapılacak yeni okullarla okul sayısının 3 katına çıkmış olacağını söyledi. Vali Balcı, 22 anaokulunun onayının geldiğini belirterek, “Anaokulları biliyorsunuz çocukların gelişiminde çok önemli. Sağolsun Milli Eğitim Bakanımız destek verdi. Hedefte gösterdiler; 5 yaş grubumuzda bu sene hedefimiz yüzde 100. 4 yaşta yüzde 70, 3 yaşta da yüzde 50. Biz bu sene yüzde 100’e ulaşacağız” dedi.
Okul öncesi eğitimi çok önemsediklerini belirten Vali Balcı, “2 ay içerisinde 22 tane bağımsız anaokulumuzu ihaleye çıkacağız. Önümüzdeki eylül ayına yetiştirmeyi düşünüyoruz. Yaklaşık 160 derslik sayısı, 160 da anaokulu öğretmenimiz sisteme girmiş olacak. Bu müthiş bir şey; hem 3 yaş hem 4 yaş hem 5 yaşta. İnşallah bu 22 anaokulunu biran önce bitirirsek bir 23 daha yaparız. 45 tane olmuş olacak. Zaten 27 tane daha var. Böylece 3 katına çıkmış olacak. Sayın Bakanımız sağolsun çok destek verdiler. Türkiye’de de hamleler oluyor 3 bin tane anaokulu yapılıyor tüm Türkiye’de. Tokat da bundan nasibini alıyor” diye konuştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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