Ukrayna'dan Tokat'a gelen Esnemez ailesi: Her halde tabutumuz gidecek diye düşünmüştük

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)UKRAYNA'daki savaş nedeniyle çatışmaların en yoğun yaşandığı bölgelerden olan Harkov kentinden ayrılan Fatma Nur Esnemez (40) ile çocukları Burak (20), Yusuf (19) ve Muhammet Esnemez (6), Dişleri Bakanlığı girişimiyle Türkiye'ye getirildi. Tokat'ta akrabalarıyla buluşan Fatma Nur Esnemez, "Her halde tabutumuz gidecek diye düşünmüştük. Çok şükür geldik, ülkemize kavuştuk. Savaştan sonra da geri dönmeyi düşünmüyoruz" dedi.

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da çatışmaların en şiddetli yaşandığı Harkov kentinden Dişleri Bakanlığı'nın girişimiyle 90 kişi iki otobüsle Türkiye'ye getirildi. Harkov kentinde hukuk eğitimi alan Fatma Nur Esnemez ile çocukları tıp eğitimi alan Burak Esnemez (20), Yusuf Esnemez (19) ve Muhammet Esnemez (6) Edirne'nin Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli sınır kapısından ülkeye giriş yaparak memleketleri Tokat'ta geldi. Fatma Nur Esnemez ve çocukları Tokat'ta yaşayan eşi Mehmet Esnemez ve yakınları gözyaşları ile karşıladı.

'ÜLKEMİZE KAVUŞTUK'

Çok zorlu bir süreç yaşadıklarını belirten Fatma Nur Esnemez, "5-6 günlük bir sürecimiz geçti. Sonunda ülkeme geldim. Buna sebep olan Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ediyorum. Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu 110 kişiye 2 otobüs ayarlandığını söylemişti. Biz hemen hazırlıklara başladık. Gece 02.30'da elçilikten arandık. Saat 08.00'de otobüsün kalkacağı söylendi. Bizim bir toplanma merkezimiz vardı. Hemen orada toplandık. İlk gittiğimizde çok fazla silah sesi olduğu, yolculuğun iptal edilerek tekrar sığınaklara gideceğimiz söylendi. Biz her halde tabutumuz gidecek diye düşünmüştük. Hiç aklımıza bile gelmemişti. Ama çok şükür geldik. Ülkemize kavuştuk" dedi.

'TEKRAR GİTMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ'

Bölgeyi hatırlamak istemediğini belirten Esnemez, "Biz Harkov'dayız bizim 10 kilometre illerimizde bir bina vuruldu. Sabah saat 05.30 gibiydi. Her taraf birden aydınlık oldu. Sonradan o binanın askeri bir bina olduğunu öğrendik. Bir yaralı olduğunu öğrendik. Sadece bir kaç defa bombalar atılmıştı. Daha sonra Dışileri bakanlığımızdan arandık. Ben onlara söyledim, "Yalvarıyordum, Ne olur bizi gelip buradan alın' diye. Yanıtsız da kalmadı. Savaştan sonra tekrar gitmeyi asla düşünmüyoruz. Biz öğrenciydik, çocuklarım ile birlikte. Biz burada eğitimimize devam etmeyi istiyoruz" diye konuştu.

Burak Esnemez ise "Bizim için çok zorlu bir süreçti. Harkov, savunma sanayi ile ortak İHA ve SİHA'ların yapıldığı şehir. İlk önce orası hedef alındı. Biz de sabah bomba sesleri ile uyandık. Biz her zaman sağlam durmaya çalıştık. Haberlerde olanlar gibi değil. Gerçekten çok zor. Burada devletimiz bize çok yardımcı oldu" diye konuştu.

Kızına ve torunlarına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyleyen Alattin Çağlar da "4 yavruma birden kavuştum. Özellikle Cumhurbaşkanımıza, Dışişleri Bakanımıza çok teşekkür ederim. Ben yavrularıma kavuştum. İnşallah oradaki Türk kardeşlerimiz de sevdiklerine kavuşur" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-03-01 19:03:08



