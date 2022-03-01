Ukrayna'dan Tokat'a gelen Esnemez ailesi: Her halde tabutumuz gidecek diye düşünmüştük

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ukrayna'dan Tokat'a gelen Esnemez ailesi: Her halde tabutumuz gidecek diye düşünmüştük

DHA

Ukrayna'dan Tokat'a gelen Esnemez ailesi: Her halde tabutumuz gidecek diye düşünmüştük


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)UKRAYNA'daki savaş nedeniyle çatışmaların en yoğun yaşandığı bölgelerden olan Harkov kentinden ayrılan Fatma Nur Esnemez (40) ile çocukları Burak (20), Yusuf (19) ve Muhammet Esnemez (6), Dişleri Bakanlığı girişimiyle Türkiye'ye getirildi. Tokat'ta akrabalarıyla buluşan Fatma Nur Esnemez, "Her halde tabutumuz gidecek diye düşünmüştük. Çok şükür geldik, ülkemize kavuştuk. Savaştan sonra da geri dönmeyi düşünmüyoruz" dedi. 
Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da çatışmaların en şiddetli yaşandığı Harkov kentinden Dişleri Bakanlığı'nın girişimiyle 90 kişi iki otobüsle Türkiye'ye getirildi. Harkov kentinde hukuk eğitimi alan Fatma Nur Esnemez ile çocukları tıp eğitimi alan Burak Esnemez (20), Yusuf Esnemez (19) ve Muhammet Esnemez (6) Edirne'nin Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli sınır kapısından ülkeye giriş yaparak memleketleri Tokat'ta geldi. Fatma Nur Esnemez ve çocukları Tokat'ta yaşayan eşi Mehmet Esnemez ve yakınları gözyaşları ile karşıladı. 
'ÜLKEMİZE KAVUŞTUK'
Çok zorlu bir süreç yaşadıklarını belirten Fatma Nur Esnemez, "5-6 günlük bir sürecimiz geçti. Sonunda ülkeme geldim. Buna sebep olan Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ediyorum. Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu 110 kişiye 2 otobüs ayarlandığını söylemişti. Biz hemen hazırlıklara başladık. Gece 02.30'da elçilikten arandık. Saat 08.00'de otobüsün kalkacağı söylendi. Bizim bir toplanma merkezimiz vardı. Hemen orada toplandık. İlk gittiğimizde çok fazla silah sesi olduğu, yolculuğun iptal edilerek tekrar sığınaklara gideceğimiz söylendi. Biz her halde tabutumuz gidecek diye düşünmüştük. Hiç aklımıza bile gelmemişti. Ama çok şükür geldik. Ülkemize kavuştuk" dedi. 
'TEKRAR GİTMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ'
Bölgeyi hatırlamak istemediğini belirten Esnemez, "Biz Harkov'dayız bizim 10 kilometre illerimizde bir bina vuruldu. Sabah saat 05.30 gibiydi. Her taraf birden aydınlık oldu. Sonradan o binanın askeri bir bina olduğunu öğrendik. Bir yaralı olduğunu öğrendik. Sadece bir kaç defa bombalar atılmıştı. Daha sonra Dışileri bakanlığımızdan arandık. Ben onlara söyledim, "Yalvarıyordum, Ne olur bizi gelip buradan alın' diye. Yanıtsız da kalmadı. Savaştan sonra tekrar gitmeyi asla düşünmüyoruz. Biz öğrenciydik, çocuklarım ile birlikte. Biz burada eğitimimize devam etmeyi istiyoruz" diye konuştu.
Burak Esnemez ise "Bizim için çok zorlu bir süreçti. Harkov, savunma sanayi ile ortak İHA ve SİHA'ların yapıldığı şehir. İlk önce orası hedef alındı. Biz de sabah bomba sesleri ile uyandık. Biz her zaman sağlam durmaya çalıştık. Haberlerde olanlar gibi değil. Gerçekten çok zor. Burada devletimiz bize çok yardımcı oldu" diye konuştu.
Kızına ve torunlarına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyleyen Alattin Çağlar da "4 yavruma birden kavuştum. Özellikle Cumhurbaşkanımıza, Dışişleri Bakanımıza çok teşekkür ederim. Ben yavrularıma kavuştum. İnşallah oradaki Türk kardeşlerimiz de sevdiklerine kavuşur" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2022-03-01 19:03:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokat’ta kariyer gününe şampiyon şef konuk oldu
YEREL HABERLER Tokat’ta kariyer gününe şampiyon şef konuk oldu
Tokat’ta, 21 günde 3 bin 126 doz Turkovac aşısı uygulandı
YEREL HABERLER Tokat’ta, 21 günde 3 bin 126 doz Turkovac aşısı ...
Ukraynalı üniversite öğrencisi Yulııa Tosun: "Ukrayna’da olsam bir yere kaçmak istemezdim"
YEREL HABERLER Ukraynalı üniversite öğrencisi Yulııa Tosun: ...
Safra kesesinden çıkanlar şaşırttı, Guinness'e başvuru yapacaklar
YEREL HABERLER Safra kesesinden çıkanlar şaşırttı, Guinness'e ...
Safra kesesinden 14 bin 387 taş çıktı, Guinness'e başvuru yapıldı
YEREL HABERLER Safra kesesinden 14 bin 387 taş çıktı, Guinness'e ...
Denizi olmasa da bu şehirde yüzme bilmeyen kalmayacak
YEREL HABERLER Denizi olmasa da bu şehirde yüzme bilmeyen kalmayacak
28 Şubat'ta üniversite eğitimini bırakmak zorunda kaldı
YEREL HABERLER 28 Şubat'ta üniversite eğitimini bırakmak zorunda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.