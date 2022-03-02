Tokat, sosyal medyada gündem oldu

Tokat, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar ile #1MartDünyaTokatlılarGünü etiketi TT (Trend Topic) olarak gündemin ilk üç sırasında yer aldı.

26 Haziran Atatürk Kültür Sarayında düzenlenen programda Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, konuşma yaptı. Başkan Eroğlu, ikincisi düzenlenen etkinliğin destek verenlere teşekkür ederek

"Tokat’ımızın güzelliklerini tüm dünya ve Türkiye’de tanıtmak amacıyla sosyal mecralarda paylaşım yapmak bize düşen en önemli bir görev diye düşünüyorum. Çok güzel bir ülke de ve güzel bir vatanda yaşıyoruz. Böylesine güzel bir milletin aziz insanlarıyız. Tokat’ımız bu güzel coğrafyanın incisi diye tabir edebileceğimiz, şehitler diyarı, Alimler ve fazıllar yurdu, şairler yatağı olan, vatanımız için canlarını feda eden Onbeşlilerin, Gazi Osman Paşa’nın torunlarıyız. Tokat’a hizmet etmek şerefin en büyüğüdür. Gerçek vatanseverlik, vatana hizmet etmektir. İş ve eylemlerimizle bunu gerçekleştirmektir. Buraya gelen tüm kıymetli hemşehrilerimize emekleri, vakit ayırdıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Eroğlu’nun konuşmasının ardından, omuz halayı ve halk oyunları ekibi sahne aldı. Programın ilerleyen saatlerinde Tokatlı yerel sanatçılar sahne alırken, “Tokat’a Gitmek Gerek” türküsü ilk defa seslendirildi.

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