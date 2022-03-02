Domuz saldırısından yaralı kurtulan avcı: "Gidin siz bir de domuzun halini görün"

Tokat’ta domuz saldırısından yaralı olarak kurtulan Osman Demirsoy, "Benim iki omzum kırık, gidin siz bir de domuzun halini görün. Onun daha fazla yeri kırıktır" dedi.

Tokat’ta çay ocağı işleten Osman Demirsoy (40), arkadaşlarıyla birlikte hafta sonu Zile ilçesinde domuz avına çıktı. Tek başına ormanlık alanda dolaşırken birada domuzla karşılaşan Demir, neye uğradığını şaşırdı. Tüfeği ile ateş açmasına fırsat kalmada domuzun saldırısına uğrayan Demir, korku dolu anlar yaşadı. Yerden eline geçen bir taşla Demir, kendini korumaya çalıştı. Domuz olay yerinden kaçarken yaralı avcıya arkadaşları yardım etti. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan 4 çocuk babası Osman Demirsoy’un iki omzunda kırık tespit edildi. Ameliyat olan Demirsoy , 3 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Çay Mahallesindeki evinde istirahat eden Demirsoy, yaşadığı anları dile getirdi.



“Benim iki omzum kırık, gidin siz bir de domuzun halini görün”

Ormanlık alanda dolaşırken biranda domuzun saldırısı sonucu kendini yerde bulduğunu belirten Demirsoy, “Domuz bana vurunca tüfekte elimden düştü. Bende yere düşünce bir süre boğuştuk. Bu sırada önce sol omzumun kırıldığını hissetim. Canımın acısı ile yerden bir taş elime geçti. Kafasına gözüne, dişine taşla vurayım derken sağ omzumu da kırdı. Benim iki omzum kırık, gidin siz bir de domuzun halini görün. Onun daha fazla yeri kırıktır” diye konuştu.

Demirsoy, domuz saldırısından kurtulduktan sonra arkadaşlarına telsizle haber verdiğini sözlerine ekledi.

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