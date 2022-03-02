Domuz saldırısından yaralı kurtulan avcı: "Gidin siz bir de domuzun halini görün"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Domuz saldırısından yaralı kurtulan avcı: "Gidin siz bir de domuzun halini görün"

İHA

Tokat'ta domuz saldırısından yaralı olarak kurtulan Osman Demirsoy, "Benim iki omzum kırık, gidin siz bir de domuzun halini görün. Onun daha fazla yeri kırıktır" dedi.

Domuz saldırısından yaralı kurtulan avcı: "Gidin siz bir de domuzun halini görün"

Tokat’ta domuz saldırısından yaralı olarak kurtulan Osman Demirsoy, "Benim iki omzum kırık, gidin siz bir de domuzun halini görün. Onun daha fazla yeri kırıktır" dedi.
Tokat’ta çay ocağı işleten Osman Demirsoy (40), arkadaşlarıyla birlikte hafta sonu Zile ilçesinde domuz avına çıktı. Tek başına ormanlık alanda dolaşırken birada domuzla karşılaşan Demir, neye uğradığını şaşırdı. Tüfeği ile ateş açmasına fırsat kalmada domuzun saldırısına uğrayan Demir, korku dolu anlar yaşadı. Yerden eline geçen bir taşla Demir, kendini korumaya çalıştı. Domuz olay yerinden kaçarken yaralı avcıya arkadaşları yardım etti. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan 4 çocuk babası Osman Demirsoy’un iki omzunda kırık tespit edildi. Ameliyat olan Demirsoy , 3 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Çay Mahallesindeki evinde istirahat eden Demirsoy, yaşadığı anları dile getirdi.

“Benim iki omzum kırık, gidin siz bir de domuzun halini görün”
Ormanlık alanda dolaşırken biranda domuzun saldırısı sonucu kendini yerde bulduğunu belirten Demirsoy, “Domuz bana vurunca tüfekte elimden düştü. Bende yere düşünce bir süre boğuştuk. Bu sırada önce sol omzumun kırıldığını hissetim. Canımın acısı ile yerden bir taş elime geçti. Kafasına gözüne, dişine taşla vurayım derken sağ omzumu da kırdı. Benim iki omzum kırık, gidin siz bir de domuzun halini görün. Onun daha fazla yeri kırıktır” diye konuştu.
Demirsoy, domuz saldırısından kurtulduktan sonra arkadaşlarına telsizle haber verdiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokat, sosyal medyada gündem oldu
YEREL HABERLER Tokat, sosyal medyada gündem oldu
Belediyeden Psikolojik Danışmanlık Merkezi
YEREL HABERLER Belediyeden Psikolojik Danışmanlık Merkezi
MHP'den göçü önleyecek proje
YEREL HABERLER MHP'den göçü önleyecek proje
Ukrayna’dan Türkiye’ye tahliye edilen anne ve çocukları ailesine kavuştu, gözyaşları sel oldu
YEREL HABERLER Ukrayna’dan Türkiye’ye tahliye edilen anne ve ...
Ukrayna'dan Tokat'a gelen Esnemez ailesi: Her halde tabutumuz gidecek diye düşünmüştük
YEREL HABERLER Ukrayna'dan Tokat'a gelen Esnemez ailesi: Her halde ...
Tokat’ta kariyer gününe şampiyon şef konuk oldu
YEREL HABERLER Tokat’ta kariyer gününe şampiyon şef konuk oldu
Tokat’ta, 21 günde 3 bin 126 doz Turkovac aşısı uygulandı
YEREL HABERLER Tokat’ta, 21 günde 3 bin 126 doz Turkovac aşısı ...
Ukraynalı üniversite öğrencisi Yulııa Tosun: "Ukrayna’da olsam bir yere kaçmak istemezdim"
YEREL HABERLER Ukraynalı üniversite öğrencisi Yulııa Tosun: ...
Safra kesesinden çıkanlar şaşırttı, Guinness'e başvuru yapacaklar
YEREL HABERLER Safra kesesinden çıkanlar şaşırttı, Guinness'e ...
Safra kesesinden 14 bin 387 taş çıktı, Guinness'e başvuru yapıldı
YEREL HABERLER Safra kesesinden 14 bin 387 taş çıktı, Guinness'e ...
Denizi olmasa da bu şehirde yüzme bilmeyen kalmayacak
YEREL HABERLER Denizi olmasa da bu şehirde yüzme bilmeyen kalmayacak
28 Şubat'ta üniversite eğitimini bırakmak zorunda kaldı
YEREL HABERLER 28 Şubat'ta üniversite eğitimini bırakmak zorunda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.