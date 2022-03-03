Tokat'ta kar yağışı 

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Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, Tokat-Sivas yolunda ulaşım aksadı.

Kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ulaşımı etkiledi. Tokat-Sivas yolundaki Çamlıbel Geçidi'nde rampayı çıkamayan TIR sürücüleri, yolda kaldı. Trafik ekipleri de yolu TIR ve benzeri ağır tonajlı araçların geçişine bir süre kapattı. Karayolları ekipleri, yolun trafiğe açık kalması için çalışma başlattı. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-03-03 11:38:45



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