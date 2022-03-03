Tokat’ta D-100 kara yolu ulaşıma açıldı

Tokat’ta yoğun şekilde yağan kar, uluslararası D100 kara yolundaki trafikte aksamalara neden oldu.
Tokat’ı etkisi altına almaya başlayan yoğun kar yağışı, uluslararası D100 kara yolunda da etkili oldu. D100 kara yolunun ReşadiyeNiksar arasında kalan kısmında, kar yağışı nedeniyle bir tırın makas atması sonucu kapanan ve uzun araç kuyruklarının oluştuğu yol, kara yolları ekiplerinin çalışması sonucu kontrollü olarak trafiğe açıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.