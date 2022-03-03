Tokat’ta kaligrafi güzel yazı sanatı kursu

Tokat Belediyesi tarafından açılacak olan kaligrafi güzel yazı sanatı kursuna kayıtların başladığı bildirildi.

Tokat Belediyesi Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezlerinde ilk defa açılacak olan ‘Kaligrafi’ güzel yazı sanatı kursuna yoğun bir katılım olması bekleniyor. Karşıyaka Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek olan kursla ilgili usta öğretici Serap Cansız, bilgi verdi. Cansız, “Birkaç yıl öncesine kadar “Hat Sanatı” altında verilen bir sanat dalı idi ancak şu anda talep yoğunluğundan dolayı ayrı bir kurs şeklinde sunulmaktadır. İlk önce italik el yazısını öğretiyoruz ve bu öğrencide yerleştikten sonra daha modern yazılar olan Fraktur ve süsleme sanatları öğretilmektedir. Bu sanat kişiye hem madden hem de manen birçok kazanım sağlamaktadır. Sanat ruhunun ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Eski zamanlardan günümüze birçok yazı şekli ulaşmıştır. Yüzyıllar boyunca dünyanın farklı coğrafi bölgelerinde farklılaşan birçok kaligrafi türü geliştirilmiştir. Yazılarda metal, ahşap ve fırça türü kalemler kullanılmaktadır. Araçlar ne olursa olsun, vurgu yazının güzelliği ve görünüşü üzerine bir sanattır” dedi.

Tokat Belediyesi Karşıyaka Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezinde kayıtların devam etmekte olduğunu belirten Cansız, “Bu sanata ilgi duyan tüm hanım kardeşlerimizi, gençlerimizi bekliyoruz. Bizlere bu imkânı tanıyan Tokat Belediye Başkanımız Eyüp Eroğlu’na, Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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