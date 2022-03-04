Tokat'ta askeri personel servisi devrildi: 1 şehit, 3 yaralı



Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, askerlerin taşındığı minibüsün buzlanma nedeniyle devrilmesi sonucu Jandarma Uzman Çavuş İsmail Ergin (40) şehit oldu, 3 asker ise yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında, Tokat-Niksar yolunun Almus kavşağı yakınlarında yaşandı. Uzman Çavuş Mustafa Sağlam'ın kullandığı 60 ACD 125 plakalı servis minibüsü, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, bariyere çarparak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Uzman Çavuş Mustafa Sağlam ile araçta bulunan jandarma uzman çavuşlar İsmail Ergin, Muammer Kurt ve Ali Yiğit yaralandı. Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan evli ve 1 çocuk babası İsmail Ergin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. 3 asker ise tedaviye alındı. Askerlerin, Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görev yaptıkları öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-03-04 10:21:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.