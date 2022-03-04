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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aç kalan tilki hastane bahçesine girdi

İHA

Aç kalan tilki hastane bahçesine girdi

Tokat’ın Niksar ilçesinde hastane bahçesine giren tilki, bir sağlık çalışanının cep telefonu kamerasına yansıdı.
Niksar Devlet Hastanesi’nin bahçesinde daha önce akşam saatlerinde görülen tilki bu defa da gündüz saatlerinde görüldü. Ağaçlar arasından hastane bahçesine inen tilkinin araç otoparkında dolaştığı ve daha sonra acil kısmına doğru ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Tilkiyi görüntüleyerek ekmek veren yoğun bakım servisi çalışanlarından Samet Akgül, tilkiyi zaman zaman gördüklerini belirterek, “Hastanede servisimizde çalışıyorduk, arkadaşım görmüş beni içerden çağırdı. Zaten birkaç kez daha görmüştük, buraya gelmişti. Ekmek falan veriyorduk, daimi müşterimiz oldu adeta. Biz gördükçe ekmek veriyoruz, alıp gidiyor. Hastanenin arka kısmı dağlık olduğu için sürekli hastane bahçesine geliyorlar” dedi.
Hastane bahçesinde dolaşan tilkinin daha sonra gözden kaybolduğu görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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