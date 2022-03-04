Aç kalan tilki hastane bahçesine girdi

Tokat’ın Niksar ilçesinde hastane bahçesine giren tilki, bir sağlık çalışanının cep telefonu kamerasına yansıdı.

Niksar Devlet Hastanesi’nin bahçesinde daha önce akşam saatlerinde görülen tilki bu defa da gündüz saatlerinde görüldü. Ağaçlar arasından hastane bahçesine inen tilkinin araç otoparkında dolaştığı ve daha sonra acil kısmına doğru ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tilkiyi görüntüleyerek ekmek veren yoğun bakım servisi çalışanlarından Samet Akgül, tilkiyi zaman zaman gördüklerini belirterek, “Hastanede servisimizde çalışıyorduk, arkadaşım görmüş beni içerden çağırdı. Zaten birkaç kez daha görmüştük, buraya gelmişti. Ekmek falan veriyorduk, daimi müşterimiz oldu adeta. Biz gördükçe ekmek veriyoruz, alıp gidiyor. Hastanenin arka kısmı dağlık olduğu için sürekli hastane bahçesine geliyorlar” dedi.

Hastane bahçesinde dolaşan tilkinin daha sonra gözden kaybolduğu görüldü.

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