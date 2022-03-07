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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hobi olarak başladı, atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor

İHA

Hobi olarak başladı, atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor

Tokat’ta, memur emeklisi Eftal Yıldız, atık malzemelerden yaptığı maket evlerle birer sanat eseri ortaya çıkartıyor.
Reşadiye ilçe milli eğitim müdürlüğünden 2015 yılında emekli olan evli ve 4 çocuk babası Eftal Yıldız (61), boş zamanlarını değerlendirmek için maket ev yapmaya başladı. Çamlıca Mahallesinde evinin yanındaki depoyu atölyeye çeviren Yıldız, pandemi döneminde atölyesine kapandı. Kısa sürede atık malzemeler kullanarak bir birinden güzel yüze yakın maket ev yaptı. Köpük malzemeler, tahta çay karıştırıcı, karton, ahşap, folyo, renkli kağıtlar kullanan Yıldız, atık malzemelerden adeta bir sanat eseri ortaya çıkardı. Günün büyük bir kısmını atölyesinde geçirmeye başlayan Yıldız, sergi açmayı düşünüyor.

Atık malzemeleri sanat eserine dönüştürdü
Maket ev yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlayamadığını belirten Yıldız, “Emekli olduktan sonra boşlukta kalmamak için evimin yanındaki depoyu atölyeye dönüştürdüm. Burada sağdan soldan inşaatlardan bulduğum malzemelerle maket yapmaya başladım. Sunta, tahta çay karıştırıcıları, kibrit çöpleri, köpüklerden faydalandım. Başka tülü zaman geçmediği için bunlarla zamanımı değerlendirdim” dedi.
Yıldız, ilk maket evini belediyede çalıştığı dönemlerde gece bekçiliği yaparken yaptığını belirterek, "1980’li yıllarda belediyede gece su deposunda bekçilik yaparken kibrit çöpünden maket ev yaptım. Bir gurbetçinin o zaman hoşuna gitmişti. Para istemesem de 100 dolar vermişti. Bu hevesim oradan geliyor. Emekli olunca da bu hobimi devam ettirmeye karar verdim. Sipariş üzerinde de maket ev yapıyorum. Evlerinin fotoğrafının çekip gönderenlerin maket evini yapabilirim. Bir iki tane böyle çalışma yaptım" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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