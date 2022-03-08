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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadınlar gününde mahalle konağını hizmete kazandırdılar

İHA

Kadınlar gününde mahalle konağını hizmete kazandırdılar

Tokat'ta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde mahalle konağı açılışı yapıldı.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun sosyal ve kültürel projeleri arasında yer alan mahalle konaklarına bir yenisi daha eklendi. 2019 yılında mahalle sakinlerinin talebi üzerine yapımına başlanılan Mahmutpaşa Mahalle Konağı’nın açılışı törenle yapıldı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü anlamlı bir açılışla taçlandırdıklarını belirterek, “Dinimizde hanımların, kadınların özel bir yeri var. Peygamberimiz, ‘Cennet Annelerin Ayakları Altındadır’ buyurmuşlardır. Eğer kadın güçlü olursa, toplum güçlü olur, kadın topluma yön verirse toplum daha müreffeh bir ülke olur. Bizim tarihimizde hep güçlü kadınlarımızla anılmıştır. Bizim topluma yön veren güçlü kadınlarımız vardır. Düşmana asla geçit vermemişlerdir. Hanım kardeşlerimiz başımızın tacıdır. Ve başarının kadınlarımızla birlikte var olduğunu biliyoruz. Bizler, Tokat Belediyesi olarak kadınlarımızın devamlı yanında olmaya çalıştık. Kadınlarımıza hizmet üretmeyi değer katmayı en önemli vecibelerimizden bildik” dedi.
Konakta nişan, şerbet merasimlerinin yapılabileceği alanlar, derslikler ve büyük küçük tüm mahalle sakinlerinin gelip dinlenebileceği, toplantı yapabilecek alanlar olduğuna dikkat çeken Başkan Eroğlu, “Dün olduğu gibi bugün de yarın da hanım kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İnşallah bu konaklarımız birer eğitim yuvası olarak, Tokat’ımızın örf ve adetlerini, gelenek ve göreneklerini geleceğimize taşımaya birer vesile olacaktır. Mahmutpaşa Mahalle Konağımızın şehrimize, mahalle sakinlerimize ve Tokatlı hanım kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Başkan Eroğlu’nun konuşmasının ardından kurdele kesilerek Mahmutpaşa Mahalle Konağı hizmete açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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