Kendi parke tesislerini kurdular kara geçtiler

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, kendi ihtiyaçlarını kendisi üretip karşılayan bir belediye olmayı hedeflediklerini belirterek; “Sadece 4 ay gibi bir kısa zamanda parke taşını dışarıdan alıma kıyasla 185 bin lira kar elde ettik” dedi.

Tokat’ın Turhal İlçe belediyesi geçen sene kurduğu parke üretim tesisi ile kilitli parke ve bordür karşılıyor. Yeni sezonda yapılacak olan kaldırım parke bordür çalışmaları için üretime başlayan tesis belediye bütçesine de katkı sağlıyor. Parke üretim tesisinde incelemelerde bulunan Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, kendi ihtiyaçlarını kendisi üreten bir belediye olmayı hedeflediklerini belirterek, ‘’Göreve geldiğimiz günden itibaren, ilçemizi geliştirmeye güzelleştirmeye daha yaşanılabilir bir kente dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Her zaman kendi ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla üreten, daha kaliteli daha ekonomik daha sürdürülebilir hizmetler sağlayan bir belediye olmaya gayret ediyoruz” dedi.

Belediyenin vatandaşa hizmet götürmesi noktasında ihtiyaçlarını kesintisiz ve ekonomik bir şekilde tedarik etme gayretinde olduklarının altını çizen Başkan Bekler, “Tesisimizde günlük 500 metrekare üretim yapıyoruz. Üretim fazlamızı burada hem depolayabiliyor, hem de taleplere yönelik olarak satışını gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz sene 2 milyon lira gibi bir bütçe ile kurduğumuz tesisimizde kendi hammaddemizle kendi parke taşımızı üretiyoruz. Sadece 4 ay gibi bir kısa zamanda dışarıdan alıma kıyasla 185 bin lira kar elde ettik. Tesisimiz 2022 yılı çalışmalarında kullanılacak parke ve bordürlerin üretimi için üretimine devam ediyor. Geçtiğimiz yıl üretime başlayan tesisimizde bugün 1 milyonuncu parkemizin üretilmiş olmasının da mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonra ki hedefimiz tesisimizin kapasitesini 750 metrekarenin üzerine çıkararak Turhal’ın her sokağına hizmet sağlamak" diye konuştu

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