Ormanın hayaleti vaşak fotokapana yakalandı Tokat’ın Erbaa ilçesinde ‘ormanın hayaleti’ olarak adlandırılan vaşak foto kapana yansıdı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde ‘ormanın hayaleti’ olarak adlandırılan vaşak fotokapana yansıdı.



Türkiye'de yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Erbaa'da Canik Dağları ormanlık alanında görüntülendi. Nesli birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesindeki vaşak, Erbaa ilçesinde fotokapan ile görüntülendi. Vaşak'ın görüntüleri Tokat'ta yaban hayatı araştırmaları yapan Kenan Kesmez'in Canik Dağı eteklerine kurduğu fotokapan sistemine yansıdı. Fotokapan sistemin kurulu olduğu bölgeye gelen vaşak kameralar tarafından kaydedildi. Ormanlık alanda dolaşan vaşak bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

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