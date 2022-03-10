Ukrayna’da eğitimleri yarım kalan öğrenciler YÖK'ün kararı ile sevindi

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeni ile eğitimlerini yarıda bırakarak Türkiye'ye dönme durumunda kalan üniversite öğrencilerinden Tokatlı aile, YÖK'ün kararı ile farklı bir sevinç yaşadı.

Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) yapılan açıklamada RusyaUkrayna arasında süren savaş nedeniyle öğrenimi yarıda kalan öğrencilere yatay geçiş için imkanı sağlanacağı bildirildi. Yapılan açıklama, savaş nedeni ile eğitimlerini yarıda bırakarak savaş bölgesinden tahliye edilen üniversite öğrencileri sevindirdi. Ukrayna’nın Harkov Karazin National Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi anne Fatma Nur Esnemez (40), oğulları tıp fakültesi öğrencileri Burak Esnemez (23) ile Yusuf Esnemez (20) arzu ettikleri kararın açıklanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.



"Eğitimimize Türkiye'mizde kendi vatanımızda devam edeceğiz"

Ukrayna’da 3 çocuğu ile birlikte üniversite eğitimleri devam ederken savaş nedeni ile yaklaşık bir hafta önce tahliye edilerek memleketleri Tokat'a dönen aile sevinç yaşadı. Harkov Karazin Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Fatma Nur Esnemez, eğitimlerine Türkiye'de devam edecek olmaktan mutu olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımızdan rabbim razı olsun. Bu konuda da bizi yalnız bırakmadı. Eğitimimiz yarıda kalmasın istedik. Burada devam edelim istedik. Çünkü büyük bir emek vardı. Yatay geçişimiz inşallah olacak. YÖK başkanımıza teşekkür ediyoruz. Eğitimimize Türkiye'mizde kendi vatanımızda devam edeceğiz. Bu bizim için çok büyük bir sevinç oldu. En azından yüzümüz güldü. Çünkü biz hep ne yapacağız? Ne olacak? Eğitimimiz yarım mı kalacak? Diye düşünüyorduk. Okulumuz bombalandı, okulda kalmadı açıkçası. Zaten geri dönmeyi istemiyoruz da” dedi.



"Devletimize çok teşekkür ederiz"

Harkov Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Burak Esnemez ise, ”Kafamızdaki tek soru işareti acaba Türkiye'de eğitimimize devam edebilecekmiydik. Benle birlikte Ukrayna'da okuyan tüm öğrenciler için söylüyorum bunu. Şu anda bizi ümitlendiren bir açıklama var. Devletimize çok teşekkür ederiz bu konuda. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bizim için emek veren bu açıklamayı yapan bütün herkese çok teşekkürlerimi iletirim” diye konuştu.

Tıp Fakültesi öğrencisi Yusuf Esnemez ise Ukrayna'dan Tokat’a geldiklerinde eğitimlerine devam edebilecek olup olmadıklarını düşünürken sevindiren haber aldıklarını belirterek, “YÖK Başkanından bir açıklama geldi. Bu açıklama bizi bir nebze olsun ümitlendirdi. İnşallah ilerideki günlerde daha iyi haberlerle karşınıza çıkabiliriz” ifadelerini kullandı.

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